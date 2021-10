Bundesliga: RB Leipzig – SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 15:30 Uhr)

Die SpVgg konnte in den letzten sechs Spielen nicht punkten. Mit RB wartet am Samstag auch noch ein starker Gegner. Zuletzt spielte Leipzig unentschieden – 1:1 gegen den Sport-Club Freiburg. Am vergangenen Spieltag verlor Fürth gegen den VfL Bochum 1848 und steckte damit die siebte Niederlage in dieser Saison ein.