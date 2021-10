Bundesliga: Sport-Club Freiburg – SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 15:30 Uhr)

Die SpVgg muss mit einer schwarzen Serie von sieben Niederlagen im Gepäck auch noch bei Liga-Schwergewicht Sport-Club Freiburg antreten. Der SC siegte im letzten Spiel gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 und liegt mit 19 Punkten weit oben in der Tabelle. Am vergangenen Spieltag verlor Fürth gegen RB Leipzig und steckte damit die achte Niederlage in dieser Saison ein.