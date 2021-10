Bundesliga: VfB Stuttgart – TSG 1899 Hoffenheim, 3:1 (1:0)

Omar Khaled Mohamed Marmoush bediente Marc Oliver Kempf, der in der 17. Spielminute zum 1:0 einschoss. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Konstantinos Mavropanos erhöhte für Stuttgart auf 2:0 (59.). Für das 3:0 sorgte der VfB Stuttgart in Minute 80. Wenig später behauptete sich Hoffenheim gegen die Hintermannschaft des VfB Stuttgart. Neuer Spielstand: 1:3 (83.). Schließlich sprang für den VfB gegen die TSG 1899 Hoffenheim ein Dreier heraus.