BVB auch gegen Augsburg ohne Haaland - Can wieder fit

Haaland wird auch nicht zur norwegischen Nationalmannschaft reisen. Er hatte wegen muskulärer Probleme bereits in der Liga bei Borussia Mönchengladbach (0:1) und zuletzt in der Champions League gegen Sporting Lissabon (1:0) gefehlt. Er meldete sich via Twitter auch selbst ab: „Ich bin verletzt“, schrieb er an die „lieben BVB-Fans“, er sei aber bald zurück.