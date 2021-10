BVB: Jude Bellingham von Watzke und Zorc als Draufgänger gefeiert

„Jude ist außergewöhnlich. Erst recht für einen 18-Jährigen. Er trägt noch das jugendliche Feuer in sich, aber ist zugleich schon sehr klar in dem, was er will. Er ist unfassbar fokussiert“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Gespräch mit dem kicker. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)