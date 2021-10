"Ein Mann, ein Wort" - Blum hält sein Versprechen

Dass er so schnell in Jubel-Verlegenheit kommen würde, hatte Danny Blum nicht erwartet. "Davon träumt man natürlich, aber dass es direkt so schnell klappt, dritte Minute, blank vor der Kiste - das hätte ich nicht gedacht", sagte der Bochumer Mann des Tages nach dem 2:0-Sieg seines VfL gegen Eintracht Frankfurt. Für Blum war es der erste Bundesligatreffer für den VfL.