Faserriss bei Guerreiro: Weitere Sorge für BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bekommt in der Länderspielpause neue Verletzungssorgen. Wie der BVB am Donnerstag mitteilte, erlitt Raphael Guerreiro einen Faserriss und wird vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der 27-Jährige fehlt dadurch auch Portugal für die anstehenden Spiele gegen Katar am Samstag und am 12. Oktober gegen Luxemburg.