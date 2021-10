FC Bayern intensiviert Gespräche über Adeyemi-Wechsel

Zuletzt hatte sich auch Bayerns Ex-Klubchef Karl-Heinz Rummenigge über den Teenager im Rahmen der Preisverleihung der Initiative Deutscher Fußball Botschafter in Berlin geäußert. "Ich kenne ihn noch aus Unterhaching. Der Manni Schwabl hat ja damals auch den Uli Hoeneß kontaktiert und wir waren damals nicht dazu bereit, so viel für ihn zu bezahlen. Damals sollte der Transfer so um die drei Millionen Euro kosten. Das war für einen 16-Jährigen zu dieser Zeit eine sehr stolze Summe", äußerte Rummenigge.