FC Bayern: Marcel Sabitzer über Elber, Zé Roberto, Nagelsmann und Ziele

„Kapitänsansprüche kann ich hier nicht stellen, das ist mir schon bewusst“, scherzte Sabitzer. Er fügte dennoch eine Ansage an: „Aber meine Mentalität wird sich nie ändern. Ich will auf dem Platz immer vorangehen, alles geben und meine Mannschaft pushen. Ich will mich in der Mannschaft gut zurechtfinden, und dafür werde ich sehr viel investieren.“ (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)