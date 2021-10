FC Bayern: Wo Julian Nagelsmann der Mannschaft fehlte

Die 90 Minuten in einem Spiel seien nicht so entscheidend, betonte der ehemalige Nationalspieler: „Denn die Hausaufgaben machst du im Vorfeld im Detail. Wenn du dir so eine Klatsche einfängst wie gegen Gladbach, dann ist es wichtig, dass die Mannschaft mit dem Trainer hinterher kommuniziert, und nicht nur am Telefon, sondern in der Kabine.“