FCA: Finnbogason einsatzbereit - Gruezo landet zu spät

Verzichten muss der FCA auf Carlos Gruezo. Der Nationalspieler aus Ecuador lande nach WM-Qualifikationsspielen in Südamerika erst am Sonntagabend in München, so Weinzierl. Zudem fehlen Florian Niederlechner nach einer Leistenoperation und Felix Uduokhai mit Oberschenkelproblemen. Beim Verteidiger "dauert es noch", sagte der Coach am Freitag.