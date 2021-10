FCA-Torwart Gikiewicz nach Pleite in Mainz stocksauer: „Keine Eier“

Mainz hatte den FCA am Freitagabend vor allem in der ersten Hälfte in allen Belangen dominiert, am Ende waren die Gäste mit den Gegentoren durch Karim Onisiwo (10.), Stefan Bell (15.) und Jonathan Burkardt (26./71.) noch gut bedient. Trotz des Treffers von Andi Zeqiri (69.) sind die Augsburger seit vier Spielen ohne Sieg und stecken im Tabellenkeller fest.