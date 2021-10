Fischer ist "spezielle Wut" der Bayern egal - Kruse droht Ausfall

Fischer will seinen Profis vor Anpfiff nochmal vor Augen führen, dass einzig Union in der Vorsaison gegen den souveränen Meister ungeschlagen blieb: "Natürlich nimmst du das auch noch mal zur Hand." Außerdem setzen die Eisernen auf den Heimvorteil, erstmals in dieser Saison darf die Alte Försterei zu 75 Prozent gefüllt werden. Das Stadion ist mit 16.509 Zuschauern ausverkauft. "Das hilft uns, genau in solchen Spielen brauchst du den zwölften Mann und die Wucht des Stadion", meinte Fischer.