Bundesliga: Greuther Fürth in Personalnot! Mit 15 Spielern zum SC Freiburg

„Diese Spieler sind in häuslicher Quarantäne und hatten mit der Mannschaft keinen Kontakt mehr“, sagte Leitl am Freitag, gab aber bezüglich der Partie beim SC Freiburg am Samstag (Bundesliga: SC Freiburg - Greuther Fürth, Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) Entwarnung: „Wir können spielen.“