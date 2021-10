Für volle Stadionauslastung: Leipzig will 2G-Modell einführen

Fußball-Bundesligist RB Leipzig will künftig auf das sogenannte 2G-Modell setzen, um sein Stadion voll auslasten zu können. Wie der Vizemeister am Donnerstag mitteilte, soll ab dem Champions-League-Heimspiel gegen Paris St. Germain am 3. November das Prinzip greifen. Grundlage der Überlegung ist eine neue Corona-Schutzverordnung der Landesregierung in Sachsen, die allerdings noch nicht final beschlossen wurde.