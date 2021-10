Fürth-Trainer Leitl: "Finde nicht, dass es ein Endspiel ist"

Fürth steht mit einem Punkt aus sieben Spielen am Tabellenende, Bochum hat als Vorletzter drei Punkte mehr. Für die SpVgg geht es aber nicht nur darum, den Anschluss zu halten, das Kleeblatt will endlich auch seine schwarze Heimserie in der Bundesliga beenden. In bisher 20 Erstliga-Spielen im Ronhof gab es 15 Niederlagen und fünf Remis.