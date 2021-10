Bundesliga: Gladbach nach Gala gegen FC Bayern gegen Bochum gefordert

„Nach so einem großen Spiel, über das tagelang gesprochen wurde, müssen wir den Bundesliga-Alltag wieder vor Augen haben“, sagte Sportdirektor Max Eberl am Freitag in der Pressekonferenz vor der Partie am Sonntag gegen den VfL Bochum (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum, So. ab 17.30 Uhr im LIVETICKER): „Es geht darum, das, was wir im Stande sind, gegen große Gegner zu leisten, auch gegen die zu leisten, wo jeder erwartet, dass wir automatisch gewinnen.“