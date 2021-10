Medien: Peters tritt als DFL-Aufsichtsratschef zurück

Frankfurt am Main (SID) - Peter Peters tritt einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge Ende Februar als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga (DFL) zurück. Dies habe der 59-Jährige am vergangenen Freitag in einer Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bekannt gegeben.