RB Leipzig: Brian Brobbey fällt mit Muskelverletzung zwei Wochen aus

Dadurch verpasst Brobbey das Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und die Champions-League-Begegnung bei Paris St. Germain am 19. Oktober (21.00 Uhr). In der laufenden Spielzeit wurde Brobbey bislang in drei Bundesligapartien eingewechselt und bereitete beim 6:0 gegen Hertha BSC ein Tor vor.