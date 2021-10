"Muss Lösungen finden": RB-Trainer Marsch nimmt sich selbst in die Pflicht

Dafür habe er "viele Einzelgespräche" geführt. Außerdem hatte Marsch direkt nach dem Brügge-Spiel angekündigt, er werde "mehr in diejenigen investieren, die verstehen, was wir wollen". Einen Spalt innerhalb des Teams gebe es aber nicht, betonte Marsch: "Die Gruppe braucht jetzt Belohnungen. Das bedeutet nicht, dass ich weniger in die ganze Gruppe investieren werde."