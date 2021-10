Bundesliga: Florian Kohfeldt will Wolfsburg mit Spektakel reanimieren

Und auf diesem Weg setzt Kohfeldt - anders als sein glückloser Vorgänger Mark van Bommel - wieder auf Spektakel-Fußball. Aggressives Pressing, Ballgewinn, schnelles Umschaltspiel - so will er das Klubmotto „Immer hungrig“ nach zuletzt acht Pflichtspielen ohne Sieg und vier Bundesliga-Niederlagen in Serie wieder mit Leben füllen.