Bundesliga: RB Leipzig stellt gegen PSG und Dortmund auf 2G-Regel um

Gleichzeitig brachten die Sachsen ihr "klares Unverständnis" über die nicht erfolgte Anpassung der Corona-Schutzverordnung bei 3G des Landes zum Ausdruck. "Diese Entscheidung fällt uns schwer, leider aber enthält auch die Neufassung der Sächsischen Corona-Schutzverordnung des Freistaats Sachsen (am 21. Oktober 2021 in Kraft getreten) weiterhin eine strikte Kapazitätsbeschränkung für Großveranstalter, wenn für die Besucherinnen und Besucher eine 3G-Regelung angewendet wird", hieß es in einer Mitteilung.