Spiel gedreht: Leipzig mit Pflichtsieg gegen Fürth

Yussuf Poulsen (46.), Emil Forsberg (53., Foulelfmeter), der am Samstag 30 Jahre alt wurde, Dominik Szoboszlai (65.) und Hugo Novoa (88.) sicherten dem Favoriten den Erfolg. Davor hatte Kapitän Branimir Hrgota (45., Foulelfmeter) den Aufsteiger in Führung geschossen. Für die Franken, die bei nur einem Zähler stehen, war es die achte Saisonniederlage und die siebte in Folge. Dies ist ein Negativrekord in der Profi-Historie der Fürther.