"Tolle Einzelspieler": Bochums Blum warnt vor Ex-Klub Frankfurt

Blum (30) ist nach seiner Wadenverletzung "endlich wieder nah an dem Niveau, an das ich ran will". An den vergangenen drei Spieltagen war er jeweils eingewechselt worden, bekam immer ein paar Minuten mehr Spielzeit. Gegen die Eintracht, für die er zwei Jahre gespielt hat, könnte er erstmals von Beginn an in der Bundesliga für Bochum auflaufen. "Durch Danny haben wir wieder richtig individuelle Qualität zurückbekommen", sagte Reis.