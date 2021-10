Union verspielt Sieg in letzter Sekunde

Unglücksrabe Baumgartl, der in seine alte sportliche Heimatzurückkehrte, zeigte sich über die Punktverluste sehr enttäuscht. „Wir kriegen in der letzten Sekunde so ein krummes Dung rein. Das ist ärgerlich.“ Union habe im gesamten Spiel bis auf zwei kleinere Chancen nichts zugelassen. „Wir hätten das zweite Tor machen müssen. Eigentlich hatten wir alles im Griff. Aber wir können trotzdem auf der guten Leistung aufbauen.“ Der späte Ausgleich fühle sich trotzdem wie eine Niederlage an.