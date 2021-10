Vier Siege in Serie: BVB hetzt die Bayern

Thorgan Hazard (40.) brachte die Borussia in einem lange ausgeglichenen Spiel vor 66.709 Zuschauern mit seinem Kopfballtor in Führung. Der belgische Nationalspieler war beim Pokal-Erfolg gegen den 1. FC Ingolstadt (2:0) am Dienstag der einzige Torschütze gewesen. Mit seinem ersten Bundesliga-Treffer legte Steffen Tigges (63.) ebenfalls per Kopf nach.