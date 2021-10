DFB-Pokal: Trainer Markus Weinzierl fordert vom FC Augsburg Reaktion

Dennoch fordert Weinzierl eine Reaktion auf den schwachen Auftritt bei der Niederlage in Mainz (1:4). „Wenn du so unterlegen bist wie am Freitagabend, wirft das natürlich Fragezeichen auf. Das darf uns so natürlich nicht nochmal passieren“, sagte der FCA-Coach. Es gehe darum, „ein anderes Gesicht zu zeigen. Es ist wichtig, dass wir schnell wieder spielen können.“