1:1 in Mainz und Modeste verloren: Nächster Dämpfer für Köln

Zu allem Überfluss für die Kölner humpelte Modeste nur kurz darauf nach einem Zweikampf mit Stefan Bell verletzt in die Kabine. Baumgart und Co. forderten für das Foulspiel an ihrem Angreifer die Rote Karte wegen einer Notbremse, Schiedsrichter Deniz Aytekin beließ es aber bei Gelb für den Mainzer Abwehrchef.