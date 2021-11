Augsburg verlängert mit Oxford - Weinzierl: "Noch ist nichts erreicht"

Bundesligist FC Augsburg kann langfristig mit Innenverteidiger Reece Oxford (22) planen. Der Engländer verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis Juni 2025, das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Der zuletzt so auffällige Oxford war ursprünglich bis 2023 an die Augsburger gebunden. In den vergangenen vier Pflichtspielen erzielte er drei Treffer.