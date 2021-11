Bayern-Präsident Hainer ruft Katar-Kritiker an

Präsident Herbert Hainer vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München will auf die kritischen Fans zugehen. Hainer rief am Samstag Vereinsmitglied Michael Ott an, um ein persönliches Gespräch zu verabreden. Dessen Antrag zum Ende des Katar-Sponsorings bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstag war vom Klub abgeschmettert worden. In der Folge kam es zu Tumulten.