Bundesliga: RB-Torwart Peter Gulacsi möglicherweise Option für Leverkusen-Spiel

Theoretisch wäre es auch möglich, dass Marsch selbst gegen Leverkusen an der Seitenlinie stehen könnte. Er selbst glaubt jedoch eher nicht daran: "Mir geht es gut jetzt. Ich hatte ein paar Tage Symptome. Am meisten Fieber, Gelenkleiden und Muskelkater. Jetzt habe ich keine Symptome. Ich hatte einen positiven Schnelltest, also ist morgen wohl kein Thema für mich." In diesem Fall würde Marsch wieder von Co-Trainer Achim Beierlorzer vertreten.