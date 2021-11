VfL Bochum: Thomas Reis arbeitet an Chancenverwertung

Trainer Thomas Reis von Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum will weiter an der Chancenverwertung seines Teams arbeiten. „Wir erarbeiten uns viele Chancen aktuell, bringen diese aber nicht oft genug ins Ziel. In der Defensive sind wir stabiler geworden“, sagte Reis vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim.