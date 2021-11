Bundesliga-Barometer: So denken Fans über die Transfers der deutschen Klubs

In der 2. Bundesliga schnitt der FC St. Pauli mit Abstand am besten ab: Unter den Befragten gaben 62 Prozent an, dass sich der aktuelle Tabellenführer am besten verstärkt habe. Ebenfalls oft genannt wurde Bundesliga-Absteiger Schalke 04 (49,4 Prozent), der gleich 16 Profis im Sommer verpflichtet hatte.