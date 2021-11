Bundesliga: Borussia Dortmund – VfB Stuttgart, 2:1 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Raphael Adelino José Guerreiro bediente Donyell Malen, der in der 55. Spielminute zum 1:0 einschoss. Atakan Karazor fand Roberto Massimo und eben dieser hatte in der 62. Minute den Ausgleich parat. Kurz vor Ultimo war noch Marco Reus zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Borussia Dortmund verantwortlich (84.). Am Ende verbuchte der BVB gegen den VfB Stuttgart die maximale Punkteausbeute.