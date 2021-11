Bundesliga: Borussia Dortmund – VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr)

In der Fremde ist beim VfB noch Sand im Getriebe. Erst drei Punkte sammelte man bisher auswärts. Der Gast steht aktuell auf Position 15 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Zwei Siege, vier Unentschieden und fünf Niederlagen stehen bis dato für Stuttgart zu Buche. Die volle Punkteausbeute sprang für den VfB Stuttgart in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.