Bundesliga: Eintracht Frankfurt mit Last-Minute-Wahnsinn

Der Franzose traf gegen Union, assistierte in Fürth und leitete das Siegtor in Piräus ein. Er steht für die drei Geheimnisse für diese Last-Minute-Treffer: Fitness, Mentalität und Vertrauen in die eigene Stärke. Dieser Glaube kann Berge versetzen, der Blick kann sich nach drei Siegen in Serie nach oben richten.