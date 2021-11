Bundesliga: Hertha BSC – FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Die Hertha will im Spiel gegen Augsburg nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Beim 1. FC Union Berlin gab es für Hertha BSC am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Letzte Woche siegte der FCA gegen den FC Bayern München mit 2:1. Somit nimmt der FC Augsburg mit zwölf Punkten den 15. Tabellenplatz ein.