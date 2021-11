Bundesliga heute live: RB Leipzig - Borussia Dortmund im TV, Stream, Ticker

Ohne Haaland sei der BVB zwar „weniger torgefährlich, aber sie haben so viel Qualität. Die Mannschaft kann kicken“, sagte Marsch. Beim Gedanken an den norwegischen Sturmvulkan blickte Marsch wehmütig zurück. In Salzburg hatten sich Marsch und Co. nach seiner Zukunft erkundigt und gefragt: „'Hey, was denkst du über Leipzig?‘ Da hat er gesagt: ‚Gerne!‘ Aber ich glaube, es war ein Witz...“