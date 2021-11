Bundesliga: RB Leipzig – Borussia Dortmund, 2:1 (1:0)

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte RB Leipzig im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. An der Abwehr von RB ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste Leipzig bislang hinnehmen. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat RB Leipzig derzeit auf dem Konto. Sieben Spiele ist es her, dass RB zuletzt eine Niederlage kassierte.