Bundesliga: Sport-Club Freiburg – Eintracht Frankfurt, 0:2 (0:2)

Jesper Lindstrom brachte den Gast in der 33. Minute in Front. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Filip Kostic einen weiteren Treffer für Frankfurt. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Letztendlich hatte Eintracht Frankfurt Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.