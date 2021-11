Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr)

Die TSG 1899 Hoffenheim trifft am Samstag mit RB Leipzig auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Die TSG zog gegen den VfL Bochum 1848 am letzten Spieltag mit 0:2 den Kürzeren. RB gewann das letzte Spiel gegen Borussia Dortmund mit 2:1 und nimmt mit 18 Punkten den fünften Tabellenplatz ein.