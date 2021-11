Bundesliga: VfB Stuttgart – 1. FSV Mainz 05 (Freitag, 20:30 Uhr)

Nach fünf sieglosen Ligaspielen in Serie will der VfB gegen Mainz dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Stuttgart zog gegen Borussia Dortmund am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich der 1. FSV Mainz 05 kürzlich gegen den 1. FC Köln zufriedengeben.