Bundesliga: VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund, 1:3 (1:1)

Gleich zu Spielbeginn sorgte Wout Weghorst mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Ridle Bote Baku für eine frühe Führung des VfL (1.). In der 34. Minute brachte Emre Can den Ball im Netz des Heimteams unter. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Nach Vorlage von Marco Reus ließ Donyell Malen den zweiten Treffer des BVB folgen (54.). Der BVB führte schließlich das 3:1 herbei (80.). Am Ende punktete Dortmund dreifach beim VfL Wolfsburg.