Bundesliga: VfL Wolfsburg – FC Augsburg, 1:0 (1:0)

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich das Heimteam in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Wolfsburg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der VfL Wolfsburg sechs Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Wolfsburg deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist der VfL in diesem Ranking auf.