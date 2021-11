BVB: Aytekin spricht über Dahoud-Platzverweis: "Emotionen nicht im Griff"

Watzke nannte auch ein anderes Beispiel. „Da gab es auch so eine Szene mit Lars Stindl (Gladbacher Spieler, Anm. d. Red.) – der machte drei Fouls, bis er auch mal Gelb kriegte. Und dann stellt er (Aytekin, Anm. d. Red.) sich da hin und macht: eins, zwei, drei! Wie so ein Kapellmeister. Das ist nicht, wie ich mir einen Schiedsrichter wünsche. In so einem Spiel muss man beruhigend auf die Spieler wirken.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)