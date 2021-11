BVB: Marco Rose verrät Plan mit Dan-Axel Zagadou

Der Innenverteidiger hatte am 30. Oktober sein Comeback für den BVB gegeben. Zagadou war dabei ebenfalls für die zweite Mannschaft in der 3. Liga aufgelaufen. Es war sein erster Einsatz seit dem 13. März gegen Hertha BSC. Damals verletzte sich der 22-Jährige schwer am Knie und musste anschließend operiert werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)