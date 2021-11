FC Bayern: Dayot Upamecano über Nagelsmann, Pokal-Blamage und Image

Der 23-Jährige, gewechselt von RB Leipzig, will in München die nächste Karrierestufe zünden und umgekehrt das Team von Neutrainer Julian Nagelsmann defensiv noch sattelfester machen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dabei kommt Upamecano recht zurückhaltend daher. „Die Leute neigen dazu zu sagen, ich sei schüchtern, weil sie mich nicht kennen, aber ich bin einfach ruhig. Du kannst nicht schüchtern sein und jedes Wochenende große Spiele vor Tausenden von Leuten spielen, wie ich es tue“, sagte der Abwehrspieler dazu nun in einem Interview mit Goal .

Upamecano verriet, dass er nach seiner Vertragsunterzeichnung an der Säbener Straße ( bis 30. Juni 2026) denn sogar eine Rede hielt - und zwar im Beisein der Bayern-Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Nagelsmann.

Deutschlands bester Torschütze in Europa

Liverpools Erfolgsfaktor geht: So reagiert Klopp

Guardiola trifft Lewandowski - was steckt dahinter?

„Das hatte ich nicht geplant, aber es kam spontan. Nach meiner Verpflichtung stand ich auf und sagte, dass ich ein paar Worte sagen möchte, weil es ein Verein ist, der mir sein Vertrauen geschenkt hat und ich ihm danken muss“, so der Franzose.

„Es gibt viele Spielmuster, die er in Leipzig gemacht hat und die er bei den Bayern reproduziert, nur besser“, erklärte Upamecano.

Ohnehin wirkt das Verhältnis zwischen dem Innenverteidiger und seinem Sportlichen Vorgesetzten sehr intakt: „Wenn ich nicht gut war, kommt er zu mir und sagt: Da hast du eine schlechte Entscheidung getroffen und das hättest du tun sollen - und zeigt mir gleich die Bilder. Er hat keine Angst, Dinge zu sagen. Das mag ich am meisten an ihm.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)