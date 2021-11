Union Berlin: Urs Fischer will sich nichts "aufschwatzen" lassen

Union Berlin will seine Zielsetzung auch nach dem verdienten Derbysieg gegen Hertha BSC (2:0) und dem Sprung auf einen Europacupplatz nicht ändern. „Wieso müssen wir uns was aufschwatzen lassen? Müssen wir nicht! Das würde auch nicht zu uns passen“, sagte Trainer Urs Fischer bei einer Medienrunde am Sonntag.