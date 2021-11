Gladbach bangt um Einsatz von Zakaria

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bangt vor dem Gastspiel beim FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) um den Einsatz von Denis Zakaria. Der zuletzt so formstarke Schweizer Nationalspieler hat aufgrund von Magen-Darm-Problemen am Mittwoch nicht trainiert. "Es wird bei ihm ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir müssen schauen, ob er die Reise nach Mainz mit antreten kann", sagte Trainer Adi Hütter.