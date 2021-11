Gladbach fertigt „Tasmania“ Fürth ab - zehnte Pleite in Folge

Wenig später leistete Funk sich einen dicken Bock: Der Keeper spielte den Ball in den Fuß von Neuhaus, der das Geschenk annahm und aus 25 Metern in verwaiste Tor traf. Für den Nationalspieler, der zu Saisonbeginn seinen Stammplatz verloren hatte, war es das zweite Tor in Folge - auch in Mainz hatte er mit gütiger Hilfe des Schlussmanns getroffen.